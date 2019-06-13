«Реал» обновил личный рекорд по расходам в одно трансферное окно

Автор: Дарья Григорьева 0

«Реал» в очередной раз проводит рекордную трансферную политику. «Сливочные» установили достижение по расходам.

Мадридцы уже подписали пятерых игроков: Эдена Азара, Луку Йовича, Ферлана Менди, Эдера Милитао и Родриго. На приобретение этих футболистов они выложили более 300 млн евро.

Таким образом испанский клуб обновил свой личный рекорд по тратам в одно трансферное окно.

Ранее самые крупные расходы «сливочных» пришлись на 2009 год. Тогда они выделили на трансферы около 258,5 млн евро. Именно в тот период «Реал» подписал Криштиану Роналду за 94 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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