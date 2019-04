Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом чемпионата Англии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона в английской Премьер-лиге. Голосование за лучшего игрока проходило в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В борьбе за звание Ван Дейк опередил следующих игроков: Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро, Бернарду Силву из «Манчестер Сити», Эдена Азара из лондонского «Челси» и одноклубника по «Ливерпулю» Садио Мане.

В голосовании принимали участие все футболисты английской Премьер-Лиги. В прошлом году победителем номинации стал египтянин Мохамед Салах, который является одноклубником ван Дейка.

Голландец в текущем сезоне провел 45 игр за клуб, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Лучшим молодым игроком АПЛ стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. По итогам голосования англичанин опередил Трента Александера-Арнолда из «Ливерпуля», одноклубника Бернарду Силву, Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед», Деклана Райса, выступающего за «Вест Хэм» и Дэвида Брукса из «Борнмута».

Приз вручается с сезона-1973/74. В прошлом сезоне лучшим был назван вингер «Ман Сити» Лерой Сане.

В команду сезона 2018/19 попали следующие игроки: вратарь Эдерсон («Манчестер Сити»), защитники Трент Александера-Арнолд («Ливерпуль»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), полузащитники Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва и Фернандинью (оба — «Манчестер Сити»), нападающие Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити») и Садио Мане («Ливерпуль»).

The #PFA Premier League Team of the Year 2019👏 #PFAawards #TOTY pic.twitter.com/FX5tHbwhhx

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 28, 2019