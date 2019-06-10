Фернандо Риксен анонсировал свой «последний вечер»

Автор: Анатолий Акулов 0

Фернандо РиксенФернандо Риксен намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью. Запланированная встреча с болельщиками и близкими людьми станет последней для голландца.

Бывший полузащитник «Зенита» записал душераздирающее обращение к фанатам. 42-летний футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. В ближайшее время он намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.

«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — такой текст записал Фернандо с помощью устройства по генерации речи.

Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят 70 фунтов стерлингов. Риксена посетят бывшие футболисты, а также известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Напомним, в Великобритании разрешена эвтаназия. Под этим понятием подразумевают облегчение предсмертных страданий неизлечимо больных людей, согласованное с врачами умерщвление.

Фото: Global Look Press
Источник: «twitter»

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