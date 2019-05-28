«Виссел Кобе» хочет пригласить Арсена Венгера на пост главного тренера

Французский тренер Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии. Последним местом работы 69-летнего специалиста был лондонский «Арсенал».

В кандидатуре 69-летнего Венгера заинтересован «Виссел Кобе».

Представители клуба уже провели переговоры с тренером. Сейчас Венгер обдумывает предложение.

За «Виссел Кобе» на данный момент выступают полузащитник Андрес Иньеста, а также нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.

Арсен Венгер ранее работал в Японии. Француз с 1995 по 1996 год возглавлял клуб «Нагоя Грампус», после чего перешел в «Арсенал». В Лондоне специалист проработал 22 года.

«Виссел Кобе» после 12-го тура чемпионата Японии набрал 10 очков и занимает 16-е место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Independent