«Виссел Кобе» хочет пригласить Арсена Венгера на пост главного тренера

Французский тренер Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии. Последним местом работы 69-летнего специалиста был лондонский «Арсенал».
В кандидатуре 69-летнего Венгера заинтересован «Виссел Кобе».
Представители клуба уже провели переговоры с тренером. Сейчас Венгер обдумывает предложение.
За «Виссел Кобе» на данный момент выступают полузащитник Андрес Иньеста, а также нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.
Арсен Венгер ранее работал в Японии. Француз с 1995 по 1996 год возглавлял клуб «Нагоя Грампус», после чего перешел в «Арсенал». В Лондоне специалист проработал 22 года.
«Виссел Кобе» после 12-го тура чемпионата Японии набрал 10 очков и занимает 16-е место в таблице.
Фото: Global Look Press
Источник: Independent