«Аякс» приобрел аргентинского защитника Лисандро Мартинеса

«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника Лисандро Мартинеса. Игрок перешел клуба из клуба «Дефенса и Хустисия».

21-летний игрок подписал контракт с амстердамским клубом на четыре года. Соглашение включает в себя опцию продления контракта на сезон. Контракт Мартинеса с «Аяксом» вступит в силу 1 июля текущего года. Утром аргентинский игрок успешно прошел медицинское обследование в Амстердаме.

Мартинес выступал в составе аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» с 2018 года. В сезоне 2019 года аргентинский игрок принял участие в 25 матчах и забил 2 гола. В марте 2019 года защитник получил первый вызов в национальную команду Аргентины.

Фото: твиттер клуба «Аякс»

Источник: официальный сайт клуба «Аякс»