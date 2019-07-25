Аксель Витцель: «Боруссия» стала сильнее, чем в прошлом сезоне»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель высказался об амбициях команды в новом сезоне. Бельгиец стал игроком немецкого клуба летом прошлого года.

«Мы хотим выиграть чемпионат. У такого клуба, как «Боруссия», должна стоять такая задача. Мы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Мы должны доказать это в чемпионате», – заявил Витсель.

Матс Хуммельс лидер. Нам не помешает еще один лидер. Чем больше, тем лучше.

Для меня все выглядит так, будто он всегда был в клубе. С самого начала ощущалось то влияние, которое он привнес на тренировки и тесты. Технически он очень хорош. В любой ситуации я могу обыграться с ним», – сказал Витсель.

Полузащитник вместе с «Боруссией» стал серебряным призером прошедшей Бундеслиги. Витсель сыграл 33 игры за клуб и забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker