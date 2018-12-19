Юрген Клопп: «Ювентус» – фаворит Лиги Чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от противостояния с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий специалист также назвал команды, с которыми он не хотел бы встретиться на этой стадии турнира.

«Честно говоря, на этой стадии я не хотел попасть только на два клуба. Первый – «Боруссия». Если мы встретимся позже, это будет здорово для обеих команд. А второй – «Ювентус», потому что для меня они фавориты турнира. У них невероятный опыт. Учитывая возраст игроков, создается ощущение, что это последний шанс для их защитников. В этом году обыграть «Ювентус» будет невероятно сложно.

С остальными командами у меня не было никаких проблем, и нам попалась «Бавария». Думаю, это хороший жребий для наших болельщиков. Мы уже встречались с ними на предсезонном турнире год назад. Не уверен, что тогда приехало много фанатов из Ливерпуля, но в этот раз им точно стоит поехать туда. Там очень здорово», — сказал 51-летний тренер мерсисайдцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia