«Манчестер Сити» заинтересован в покупке Жоау Фелиша из «Бенфики»

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Жоау Фелиш привлек внимание «Манчестер Сити». 19-летний футболист выступает за португальский клуб с 2018 года.

«Горожане» уже успели вживую понаблюдать за игрой талантливого форварда на матче «Бенфики» с загребским «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

Однако, если «Сити» захочет приобрести Фелиша, клубу предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией, поскольку на игрока также претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Милан».

В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 18 матчах португальской Примейры, в которых записал на свой счет 10 голов. Контракт форварда с лиссабонским клубом действует до лета 2023 года, отступные составляют 120 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN