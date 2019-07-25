Оле-Гуннар Сульшер обратился к руководству «Юнайтед» по трансферу Харри Магуайра

Главный тренер «Мачестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер призвал руководство поскорее оформить трансфер Харри Магуайра. Английский защитник является игроком «Лестера».

Норвежский специалист обратился к вице-президенту «МЮ» Эду Вудворду. Менеджер клуба в данный момент находится в Англии и работает над трансферами клуба, ради чего он пропустил предсезонный тур команды.

Ранее «Лестер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 70 миллионов фунтов и намерен выручить более 80 миллионов фунтов за Магуайра. На игрока также претендует и «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports