В чемпионате Франции перенесены еще два матча из-за протестов в стране

Официальный сайт французской Лиги 1 сообщил о переносе еще двух матчей 17-го тура. Игры «Анже» — «Бордо» и «Ним» — «Нант», которые должны были состояться 8 декабря, перенесены по требованию французских властей.

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с соответствующей просьбой, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранительных органов будут направлены на протестные акции.

Ранее аналогичные решения были приняты в отношении матчей «ПСЖ» — «Монпелье», «Тулуза» — «Лион», «Монако» — «Ницца» и «Сент-Этьен» — «Марсель». Новую дату проведения встреч лига определит позднее.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Лиги 1