Адриан Тамез может стать игроком «Спартака»

Автор: Анатолий Акулов 0

25-летний хавбек «Ниццы» может покинуть чемпионат Франции этим летом. Полузащитником интересуется «Спартак».

Московский клуб предложил за французского хавбека 9 миллионов евро. В настоящий момент стороны продолжают вести переговоры.

Отмечается, что Тамез – приоритетная цель для главного тренера красно-белых Олега Кононова. «Спартак» также ведет диалог с игроком в течение нескольких дней.

В прошедшем сезоне футболист камерунского происхождения провел 37 матчей в чемпионате Франции. В его активе 3 результативные передачи.

Фото: «twitter» Адриана Тамеза
Источник: RMC Sport

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