Эмилиано Ригони интересуются «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт»

Аргентинский хавбек может покинуть «Зенит» этим летом. В услугах 26-летнего полузащитника заинтересованы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Питерский клуб планирует расстаться с аргентинцем в трансферное окно. Руководство «Зенита» хочет выручить за хавбека около 15 млн. долларов.

Отмечается, что окружение игрока также советует Ригони сменить клуб ради возможности попасть в сборную Аргентины. Ранее журналист Матиас Бастос Милла сказал следующее о ситуации с возможным трансфером: «Как мне сообщили, окружение Ригони хочет, чтобы футболист покинул «Зенит». В прошлом году он играл очень мало и не попал на международные соревнования. Я думаю, что он сам хочет перейти в «Боку».

Напомним, Эмилиано перебрался в чемпионат России в 2017 году. «Зенит» заплатил за игрока 10,21 млн. долларов. В прошедшем сезоне аргентинец провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Televisa Deportes