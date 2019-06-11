Анте Ребич может перейти в «Атлетико»

Хорватский полузащитник может перебраться в чемпионат Испании. В услугах 25-летнего хавбека заинтересован мадридский «Атлетико».

Испанский клуб рассматривает возможность приобретения хорвата уже этим летом. Руководство «Атлетико» видит в футболисте замену Антуану Гризманну, который должен покинуть команду в ближайшее время.

Франкфуртцы не желают расставаться с одним из лидеров клуба. Немецкая команда требует за игрока не менее 45 млн. евро. Контракт Ребича действует до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне хавбек провел 28 матчей в чемпионате Германии. На его счету 9 голов и 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana