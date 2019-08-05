Андер Эррера: «У «ПСЖ» есть стиль и обаяние»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал о причинах перехода во французский клуб. До переезда в Париж баск пять лет выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Во-первых, у клуба есть стиль и обаяние, это мне нравится. Во-вторых, я хотел продолжить выступать в топ-клубе. Наконец, я не мог представить себя в другом английском клубе. Если ты играл за «Манчестер Юнайтед», тяжело перейти куда-то еще в Англии.

Проект «ПСЖ» прогрессирует без остановки. Париж вел переговоры со мной безупречно, я чувствовал заинтересованность. Томас Тухель несколько раз созванивался со мной, чтобы все обсудить. Он из тех, кто помогает игрокам становиться лучше. И в 29 лет я все еще хочу прогрессировать.

«ПСЖ» — это гигант! Уважаемый, солидный клуб. Клуб, в котором играть 3-4 игрока из числа лучших в мире. Я знаю, что «ПСЖ» один из самых ненавидимых клубов во Франции, и мне это нравится»,- сказал Эррера.

Полузащитник перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football