Давиде Дзаппакоста стал игроком «Ромы»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста стал игроком итальянской «Ромы». Футболист перешел в римский клуб на правах аренды.

Соглашение между клубами рассчитано на полсезона, до января 2020 года. У «Ромы» будет право продления аренды до лета 2020 года, как только закончится срок текущей аренды.

В «Роме» 27-летний Дзаппакоста будет играть под номером 2. Итальянец стал седьмым новичком команды в текущее трансферное окно.

«Я рад присоединиться к «Роме» после полученного опыта за границей, который помог мне прогрессировать как игроку, так и как человеку. Возможность играть за такой замечательный клуб — огромная мотивация. Я не могу дождаться начала тренировок вместе со своими новыми партнерами по команде», — заявил Дзаппакоста.

В «Челси» защитник провел два года, сыграл 52 игры, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. До переезда в Лондон Дзаппакоста выступал за «Торино» и «Аталанту».

Фото: твиттер клуба «Рома»

Источник: официальный сайт «Ромы»