Ряд европейских топ-клубов заинтересованы в приобретении Ришарлисона

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон привлек внимание сразу нескольких европейских топ-клубов. 21-летний бразилец выступает за английский клуб с лета 2018 года.

Наиболее заинтересован в услугах бразильского футболиста мадридский «Атлетико». «Матрасники» в настоящий момент рассматривают варианты усиления атакующей линии в летнее трансферное окно, и Ришарлисон является одним из главных кандидатов.

Также форвардом интересуются лондонский «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Проблемой может стать стоимость Ришарлисона, поскольку «Эвертон» приобрел его минувшим летом у «Уотфорда» за более чем 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 голами и 1 результативной передачей. Ранее Ришарлисон выступал за «Уотфорд», а также бразильские «Флуминенсе» и «Америка Минейро».

Фото: Global Look Press

Источник: AS