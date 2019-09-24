Производитель одежды «New Balance» судится с «Ливерпулем»

Компания «New Balance» подала исковое заявление в суд Лондона к «Ливерпулю». Производитель одежды намерен продлить контракт с клубом.

Американский экипировщик полагает, что он уже актировал соответствующую опцию и вправе заключить новое соглашение с мерсисайдцами. «Ливерпуль», в свою очередь, считает, что у «New Balance» нет такого права.

Американская фирма повторила предложение другого технического спонсора – «Nike», который готов платить «Ливерпулю» около 70 миллионов фунтов в год.

Действующий контракт «New Balance» с «красными» на 45 миллионов фунтов за сезон рассчитан до мая 2020 года.

Представитель «Ливерпуля» так прокомментировал ситуацию: «Можем подтвердить, что «New Balance» вступила в правовой спор с нашим клубом. Комментариев во время судебных разбирательств от нас больше не будет».

«Ливерпуль» близок к соглашению с Nike, при этом сделка может стать рекордной для английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: The Athletic