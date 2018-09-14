Килиан Мбаппе хотел бы в финале Лиги чемпионов сыграть с «Ювентусом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, c какой командой он хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов. А также поделился мнением о Криштиану Роналду.

«Наша группа сложна, но сама по себе Лига чемпионов непростая, потому что это самый желанный трофей для самых больших европейских команд. Против «Наполи» будет непросто. Команды Анчелотти играют в хороший футбол с четкой философией. У них также есть фантастические болельщики.

Криштиану Роналду в «Ювентусе»? Прежде всего он вывел итальянский футбол на первый план. Серия А всегда была отличной лигой, но в последнее время она потеряла престиж. С Роналдо люди снова будут следить за чемпионатом с большим интересом.

Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ювентус»? Я бы согласился прямо сейчас», — сказал форвард.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport