«Ноттингем Форест» выпустил форму в честь 40-летия победы в еврокубке

Английский клуб выпустил форму в честь 40-летия первой победы в Кубке европейских чемпионов. Ноттингемцы выигрывали трофей дважды в 1979 и 1980 годах.

Напомним, 30 мая 1979 года «Ноттингем Форест» обыграл «Мальмё» со счётом 1:0 на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене в финале главного еврокубка. Спустя 40 лет, 30 мая 2019 года, «Ноттингем Форест» анонсировал выход лимитированной коллекции клубной формы.

Серия состоит из 1979 футболок, приуроченной к той победе. На правую сторону майки нанесены повторяющиеся имена всех людей, причастных к успеху 1979 года. Стоимость одной футболки составит 70 фунтов стерлингов (79 евро).

😍#NFFC and @MacronSports unveiled this special edition shirt to celebrate 40 years since the club's first European Cup victory last night, and you can now buy it online 🙌

👉 https://t.co/0L7vSPJEBL pic.twitter.com/ftHWycrPPV

— Nottingham Forest FC (@NFFC) May 31, 2019