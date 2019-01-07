«Краснодар» договорился о трансфере Кристофера Олссона из шведского АИК

Полузащитник шведского клуба АИК Кристоффер Олссон перейдет в «Краснодар». Сумма трансфера составит порядка около пяти миллионов евро.

23-летний хавбек уже приезжал в Россию, где прошел медицинское обследование и договорился о подписании долгосрочного контракта. Ожидается, что «Краснодар» объявит о состоявшемся трансфере уже на этой неделе.

Олссон входил в сферу интересов «Фиорентины», «Удинезе» и «Сельты». На его счету четыре матча за сборную Швеции. В составе молодежной сборной он выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

Профессиональную карьеру Кристоффер начал в лондонском «Арсенале», за основную команду которого провел один матч. За АИК Олссон забил 9 голов и отдал 14 результативных передач в 76 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Expressen