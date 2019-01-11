Давид Луиз намерен летом вернуться в «Бенфику»

Защитник «Челси» Давид Луиз может вернуться в «Бенфику». Трансфер может состояться по окончании нынешнего сезона.

Контракт 31-летнего футболиста с лондонским клубом истекает этим летом, и ранее в СМИ появлялись сообщения, что игрок не намерен продлевать соглашение и покинет команду по его истечении. Следующим клубом Луиса с большой вероятностью станет «Бенфика». Игрок считает вариант с переходом в лиссабонскую команду приоритетным и хочет завершить в ней карьеру.

Луис защищал цвета «Бенфики» с 2007 по 2011 год. После этого он перешёл в «Челси», откуда в 2014 году перебрался в «Пари Сен-Жермен», однако спустя два сезона вернулся в лондонский клуб.

В нынешнем сезоне Луис провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola