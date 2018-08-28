Кевин Строотман стал игроком марсельского «Олимпика»

«Рома» на официальном сайте объявила о переходе в «Марсель» полузащитника Кевина Стротмана. Сумма сделки составила 25 миллионов евро.

В контракте указано условие, согласно которому полагаются еще 3 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов. Сам Стротман не хотел покидать римский клуб. «Они продали меня. Да, мне придется уйти», — сказал голландский футболист друзьям. Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи же заявил, что «никто не приставлял Стротману к голове пистолет, чтобы он согласился уйти».

Стротман выступал в составе «Ромы» с 2013 года. 28-летний голландский футболист провел за итальянскую команду 130 матчей и забил 13 голов.

«Клуб желает Кевину всего наилучшего в будущем», — сообщает сайт римского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»