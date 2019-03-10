Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» хочет вернуться в Лигу чемпионов»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед». Габонский форвард забил гол с помощью пенальти.

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0, и прервал беспроигрышную серию Уле-Гуннара Сульшера.

«Я допустил ошибку в матче против «Тоттенхэма», но сегодня я был сосредоточен и реализовал пенальти.

Нужно постоянно тренировать этот компонент, что я и делал. Знал, что это будет тяжело, но я был очень уверен в себе.

У команды был хороший настрой. Все в наших руках. Мы знаем, что будет сложно финишировать в топ-4. Но мы были уверены в важности победы сегодня, чтобы иметь шансы.

У нас хороший настрой и мы голодны до побед. Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов», – сказал Обамеянг.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC