Андре Виллаш-Боаш может возглавить «Марсель»

Андре Виллаш-Боаш может перебраться в чемпионат Франции. Он близок к тому, чтобы возглавить «Марсель».

Сообщается, португалец достиг договоренности с провансальцами об условиях контракта. По информации источника, специалист подпишет соглашение с клубом на два года. Его заработная плата составит 600 тыс. евро в год.

Ранее Виллаш-Боаш говорил о своей готовности поработать с «Марселем». Напомним, последний клуб, который возглавлял португалец, был «Шанхай СИПГ». Он также занимал пост главного тренера в «Зените», «Порту», «Челси» и «Тоттенхэме».

«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте с 61 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football