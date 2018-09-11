Блез Матюиди: «Криштиану Роналду поможет «Ювентусу» в ключевых играх»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди выразил уверенность в том, что форвард Криштиану Роналду поможет туринской команде в решающие моменты сезона. Португалец сыграл три матча в серии А, но забитыми голами пока не отметился.

«В Роналду есть что-то особенное, мы говорим об игроке, который пять раз выиграл «Золотой мяч». Он лучший в мире, и то, что он выступает за нашу команду, делает нас только счастливыми. Он поделится с нами своим опытом.

Криштиану выиграл много трофеев, в частности Лигу чемпионов, и он сильно поможет нам в ключевые моменты сезона. Мы увидим его в деле, но на этот раз он будет на нашей стороне», — сказал 31-летний француз.

33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» минувшим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia