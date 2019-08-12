«Бетис» сделал мадридскому «Реалу» запрос о трансфере Мариано Диаса

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Реала» Мариано Диас может перейти в «Бетис». Доминиканский форвард стал игроком мадридского клуба летом прошлого года.

Клуб из Севильи ищет нападающего и сделал запрос о трансфере 26-летнего игрока. В «Реале» на Диаса не рассчитывают.

Мариано получает в Мадриде 5 миллионов евро в год, и его зарплата может стать проблемой для «Бетиса».

«Бетису» также интересен Борха Иглесиас из «Эспаньола», а в случае с Мариано наиболее вероятен вариант с арендой.

Мариано Диас забил 3 гола в 13 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Игрок является воспитанником клуба, и уже выступал за «Королевский клуб» в сезоне 2016/17. Сезон 2017/18 Диас провел во французском «Лионе», за который сыграл 37 матчей и забил 18 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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