Премьер-лига. 6-й тур. «Крылья Советов» разгромил «Урал» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге «Урал» принимал самарские «Крылья Советов». Команда Дмитрия Парфенова потерпела поражение.

Премьер-лига. 6-й тур

УРАЛ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:3 (0:1)

Екатеринбург. 17 августа.

Стадион: «Екатеринбург-Арена». 22 304 зрителя.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Насыров, Ароян, Димитров (Бавин, 64), Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Погребняк (Панюков, 46), Ильин (Юсупов, 88).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан (Мияйлович, 44), Тимофеев, Кабутов (Зиньковский, 76), Гынсарь (Радонич, 69), Каннуников, Соболев.

Голы: 0:1 – Гынсарь (28), 0:2 – Соболев (79), 0:3 – Радонич (84), 1:3 – Панюков (90).

Предупреждения: Гынсарь (16), Емельянов (30), Комбаров (45), Кабутов (69), Кулаков (88).

Удаление: Емельянов (67).

11 (6) удары (в створ) 11 (6)

11 фолы 12

0 офсайды 2

3 угловые 5

56 % владения мячом 44

Первый тайм прошел в напряженной борьбе. Хозяева встречи создали несколько опасных моментов, но Рыжиков спас ворота. Вратарь отбил опасные удары Ильина и Арояна. Самарцы первый момент смогли успешно реализовать. Гынсарь головой замкнул подачу Кабутова. В следующей атаке Анюков чуть не дотянулся до мяча, чтобы забить второй гол в ворота уральцев. Во втором тайме гости продолжили атаки на ворота Годзюра. После удаления Емельянова «Крылья Советов» воспользовались численным преимуществом. Самарцы забили еще два гола. Соболев и Радонич реализовали свои моменты. Гол престижа в компенсированное время забил Панюков. Уральский клуб терпит второе поражение подряд в чемпионате. Общий счет двух поражений — 1:7. Последний раз «Урал» обыгрывал самарцев в Екатеринбурге в апреле 1994-го года. «Крылья Советов» в свою очередь прервали четырехматчевую безвыигрышную серию.

Фото: твиттер клуба «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»