В мадридском «Реале» назревает конфликт между Гаретом Бэйлом и командой

У полузащитника «Реала» Гарета Бэйла ухудшились отношения с игроками команды. Валлиец выступает за испанскую команду с 2013 года.

Между большинством игроков и валлийцем растет отчуждение. Футболисты не понимают, почему Бэйла включили в стартовый состав на матч Ла Лиги с «Барселоной». «Королевский клуб» проиграл класико со счетом 0:1.

После того как Бэйл был заменен на 61-й минуте, хавбек посидел несколько минут на скамейке рядом с Марсело, после чего отправился в раздевалку и ушел домой, даже не дождавшись окончания игры.

Ситуация с Бэйлом начинает проявляться и недовольством игроков по отношению к главному тренеру «Реала» Сантьяго Солари.

«Реал» после 26 туров чемпионата Испании занимает третью строчку в турнирной таблице с 48 очками в активе. Отрыв от первого места составляет 12 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca