Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Атлетико» обыграл «Ювентус» на «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» одержал победу над «Ювентусом». Два мяча были забиты уругвайскими защитниками Годином и Хименесом.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

АТЛЕТИКО (ИСПАНИЯ) — ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — 2:0 (0:0).

Мадрид. 20 февраля.

Стадион: «Ванда Метрополитано».

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас (Лемар, 61), Родри, Коке (Корреа, 67), Коста (Мората, 58), Гризманн.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич (Джан, 72), Матюиди (Канселу, 85), Дибала (Бернардески, 80), Манджукич, Роналду.

Голы: 1:0 — Хименес (78), 2:0 — Годин (83).

Предупреждения: Коста (8), Томас (45), Алекс Сандро (55), Гризманн (89).

13 (5) удары (в створ) 14 (3)

12 фолы 16

8 угловые 7

1 офсайды 0

37 % владения мячом 63

С самого начала встречи команды стали обмениваться атаками. Сильный удар Роналду со штрафного с трудом отбил Облак. После подачи углового удар головой Кьеллини оказался выше ворот. Затем Томас плотно пробил по мячу, но Щенсны зафиксировал удар. После фола Де Шильо на Косте судья после консультации с ВАР назначил штрафной удар. Щенсны отбил удар Гризманна с штрафной точки. В начале второго тайме Коста не реализовал выход один на один. Мгновение спустя Гризманн едва не перекинул мяч за шиворот Шчесны, но польский вратарь задел рукой мяч, который сменил траекторию полета и задел перекладину. «Атлетико» смог открыть счет благодаря точному удару Мораты, но арбитр встречи Цвайер не засчитал взятие ворот после просмотра видеоповтора. Тем не менее мадридский клуб вышел вперед после удара Хименеса. Годин спустя пять минут удвоил преимущество в счете. «Ювентус» так и не может забить гол на выезде. «Атлетико» продлевает свою безпроигрышную встречу в очной встрече с итальянским клубом.

Фото: твиттер Лиги Чемпионов

Источник: еженедельник «Футбол»