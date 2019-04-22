Федерация футбола Украины заподозрила клуб «Колос» в договорных матчах

Очередной украинский клуб попал в поле зрения контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины из-за возможного участия в договорных матчах. На этот раз организация подозревает клуб «Колос» в участии в договорных матчах.

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

«Из проверенных источников мне известно, что очень скоро в КДК ФФУ появится пухленькая пачка доказательств участия в договорных матчах при участии официальных лиц «Колоса». Очевидно, этот клуб ждет судьба «Сум». То есть лишение профессионального статуса», — заявил журналист.

Андриюк называет одним из участников незаконной схемы арбитра первой лиги Виктора Арановского. По мнению журналиста, Арановский выступал посредником между «Колосом» и арбитрами, которые за взятки обеспечивали клубу необходимые показатели.

«О том, что «Колос» работает с арбитрами, говорили уже очень давно. Теперь у меня есть некоторые подтверждения», — утверждает журналист.

Ранее Федерации футбола Украины лишила ФК «Сумы» профессионального статуса за участие в договорных матчах. Глава комитета по вопросам этики и честной игры Франческо Баранка считает, что футболисты заработали на «договорняках» около 10 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров