«Спартак» проведет переговоры с Валерием Карпиным

Автор: Андрей Синельщиков 0

Представители «Спартака» сегодня проведут переговоры с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. 49-летний специалист ранее дважды возглавлял красно-белых.

Представители московского клуба связывались с 49-летним специалистом до субботнего матча с «Анжи». Встреча сторон запланирована на сегодня.

«Ростов» в курсе интереса к тренеру со стороны «Спартака». Отступных в контракте Карпина с ростовским клубом нет. «Спартак» при этом сохраняет договоренность с главным тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым об однолетнем контракте.

Но стороны не могут договориться о сумме компенсации, которую необходимо заплатить тульскому клубу за разрыв контракта с тренером, который рассчитан до конца года.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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