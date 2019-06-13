Стал известен список самых дорогих игроков мира

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал список из 100 самых дорогих футболистов мира. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лидером этого рейтинга.

Сообщается, работники организации применили специальный алгоритм для определения мест игроков в списке. Они руководствовались также такими параметрами как возраст, позиция, выступления за клуб и сборную (частота появления на поле и голы), успехи и достижения клубов и сборных, уровень чемпионата.

На втором месте расположился форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а на третьем — полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Таким образом выглядит 10-ка самых дорогих игроков:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 252,2 млн евро

2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 219,6 млн евро

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9 млн евро

4. Лионель Месси («Барселона») – 167,4 млн евро

5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4 млн евро

6. Садио Мане («Ливерпуль») – 157,8 млн евро

7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2 млн евро

8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2 млн евро

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8 млн евро

10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1 млн евро

Фото: Global Look Press

Источник: CIES Football Observatory