Дочери Массимо Карреры против Глушакова. Инстаграм опять всему виной

В «Спартаке» опять скандал на фоне Инстаграма, где в центре внимания снова Денис Глушаков. На этот раз в полемику с футболистом вступили дочери уволенного Массимо Карреры.

Старшая дочь бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Франческа написала о пропаже комментария под постом полузащитника «красно-белых» Дениса Глушакова.

Девушка опубликовала в сторис запись: «Где мой комментарий?».

Младшая дочь Мартина не довольна Денисом Глушаковым. Она раскритиковала футболиста в личных сообщениях пользователям инстаграма. В частности, предположила, что Глушаков связан с отставкой ее отца. А на вопрос пользователя, почему Франческа написала Глушакову: «Ты серьезно?», девушка ответила:

«Потому что Глушаков хотел, чтобы мой папа ушел. Я его ненавижу».

Однако не все так мрачно. В инстаграме Франческа опубликовала пост с благодарностью всем за слова поддержки.

Кроме того, девушка мило прокомментировала посты других игроков «Спартака», попрощавшихся с Массимо Каррерой в социальных сетях.

Фото: Global Look Press, Официальный инстаграм Александра Самедова, Официальный инстаграм Романа Зобнина, Официальный инстаграм Франчески Карреры,

Источник: @oviksm23, Официальный инстаграм Франчески Карреры, Официальный инстаграм Дениса Глушакова