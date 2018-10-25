В Риме болельщики ЦСКА идут на поправку

У пострадавших в римском метро болельщиков ЦСКА наблюдается улучшение здоровья. Об этом сообщил официальный Twitter Посольства РФ в Италии и Сан-Марино.

«По состоянию на 9:00, в больницах города остаются 6 граждан России, пострадавших в римском метро. Врачами отмечается положительная динамика. Оказываем им всяческую поддержку и содействие!» — пишет официальный Twitter.

Напомним, что инцидент произошел перед матчем 3-его группового тура Лиги чемпионов ЦСКА — «Рома» (0:3).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный Twitter Посольства РФ в Италии и Сан-Марино.