Вирджил ван Дейк о «Золотом мяче»: «Месси – лучший игрок мира, он заслуживает его»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о борьбе за «Золотой мяч». Он рассказал и о своих шансах на эту награду. 

«Считаю, что Месси – лучший игрок мира, он заслуживает «Золотой мяч», пока играет.

А я не думаю о «Золотом мяче». Если это произойдет, то, конечно, я его приму. Но не думаю, что возможно. Месси все еще лучший в мире. Неважно, играет он в финале Лиги чемпионов или нет», — заявил голландский игрок.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:0) и стал победителем турнира сезона-2018/19.

Фото: Global Look Press
Источник: Eurosport

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