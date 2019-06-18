Российский футбольный сезон стартует 6 июля

Стала известна дата, когда начнется российский футбольный сезон-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Футбольный сезон стартует шестого июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России. Трофей разыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Л. Яшина».

Дата открытия первого тура РПЛ назначена на 12 июля. Чемпионат России начнется со встречи «Динамо» с тульским «Арсеналом».

Весь первый тур выглядит следующим образом:

12 июля (пятница)

«Арсенал» – «Динамо»

13 июля (суббота)

«Урал» – «Уфа»

«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА

«Зенит» – «Тамбов»

«Ахмат» – «Краснодар»

15 июля (понедельник)

«Локомотив» – «Рубин»

В предстоящем сезоне первые матчи Кубка России начнутся 21 августа.

Расписание этапов турнира:

1/32 финала – 21 августа;

1/16 финала – 25 и 26 сентября;

1/8 финала – 30 и 31 октября;

Четвертьфиналы – 4 и 5 марта;

Полуфиналы – 22 и 23 апреля;

Финал – 13 мая.

Фото: Global Look Press

Источник:Официальный сайт РПЛ