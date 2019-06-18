Российский футбольный сезон стартует 6 июля

Автор: Дарья Григорьева 0

Стала известна дата, когда начнется российский футбольный сезон-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

Футбольный сезон стартует шестого июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России. Трофей разыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Л. Яшина».

Дата открытия первого тура РПЛ назначена на 12 июля. Чемпионат России начнется со встречи «Динамо» с тульским «Арсеналом».

Весь первый тур выглядит следующим образом:

12 июля (пятница)
«Арсенал» – «Динамо»
13 июля (суббота)
«Урал» – «Уфа»
«Спартак» – «Сочи»
«Ростов» – «Оренбург»
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА
«Зенит» – «Тамбов»
«Ахмат» – «Краснодар»
15 июля (понедельник)
«Локомотив» – «Рубин»

В предстоящем сезоне первые матчи Кубка России начнутся 21 августа.

Расписание этапов турнира:

1/32 финала – 21 августа;
1/16 финала – 25 и 26 сентября;
1/8 финала – 30 и 31 октября;
Четвертьфиналы – 4 и 5 марта;
Полуфиналы – 22 и 23 апреля;
Финал – 13 мая.

Фото: Global Look Press
Источник:Официальный сайт РПЛ

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