«Порту» сделало официальное заявление. Защитник «драконов» Аугусто Фелипе перейдет в «Атлетико» Мадрид в летнее трансферное окно.

Сообщается, испанский клуб выплатит португальцам 20 млн евро за футболиста. К команде он присоединится в начале июля.

Ранее была информация, игрок прошел медосмотр у «матрасников». И также отмечалось, что его контракт будет рассчитан до 2022 года.

Напомним, бразилец выступает за «Порту» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Фелипе провел 31 матч, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Порту»