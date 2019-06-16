Джанлуиджи Буффон назвал причину ухода из «ПСЖ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Джанлуиджи Буффон

Голкипер Джанлуиджи Буффон недавно покинул «ПСЖ». Вратарь объяснил причину своего ухода из команды. 

«Я в поисках эмоций. Если мне не хватает драйва, которого я ищу, могу позволить себе поиграть год.

Пять месяцев назад в «ПСЖ» мне сказали, что в конце сезона отдадут мне место второго голкипера. С января я думал об этом и пришел к тому, что понял это не для меня.

Решение «ПСЖ» было понятным, а предложение — заманчивым. Но в 41 год у меня вновь возникла практически физиологическая потребность испытывать яркие эмоции от игры. Эмоции дают мне энергию, они позволяют чувствовать, будто я — часть чего-то большего», —  заявил итальянец.

Буффон также отметил, что к нему уже поступило несколько хороших предложений, и сейчас он думает над ними.

В завершившимся сезоне Лиги 1 голкипер провел 17 матчей, в шести встречах итальянец сохранил ворота парижан в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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