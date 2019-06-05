Дело об обвинении Роналду в изнасиловании решили закрыть

Дело об обвинении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании закрыто. Оно больше не будет рассматриваться.

Ранее в суд Лас-Вегаса поступило сообщение о прекращении разбирательства на добровольном основании. Причем не имеется никакой уточняющей информации о достигшей договоренности с самим португальским игроком.

В прошлом году модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009-м. Затем она подписала соглашение о неразглашении информации. За это девушка получила 375 тыс. долларов. Спустя время, в 2018 году Майорга рассказала обо всем. После полиция решила возобновить дело.

Напомним, в завершившимся сезоне Серии А Роналду провел 31 матч, забил 21 мяч и отдал 11 голевых передач. Вместе с туринцами он стал победителем чемпионата Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Bloomberg