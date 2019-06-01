Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио». 

Сообщается,  клуб уже связывался с Гаттузо и обсуждал возможную должность итальянца в команде. Кроме того есть информация, что нынешний главный тренер «бело-голубых» Симоне Индзаги может покинуть римлян летом.

Утверждается, Индзаги попросил руководство «Лацио» дать ему время, чтобы принять решение о своем будущем, несмотря на то, что его контракт истекает в следующем году.

Ранее Гаттузо был уволен с поста тренера «Милана». Напомним, под его руководством клуб не выбрался в Лигу чемпионов и завершил Серию А на пятом месте с 68 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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