«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение для Давида де Хеа

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить голкипера Давида де Хеа. Клуб сделал ему улучшенное предложение.

Сообщается, вратарь получает около 270 тыс. евро в неделю, на данный момент времени.

Ранее футболист отказывался от продления контракта с манкунианцами. Утверждается, что он был рассчитан на пять лет и предполагал зарплату в 393 тыс. евро в неделю.

В улучшенном предложении «красные дьяволы» повысили зарплату, но точные цифры не уточняются. Сейчас английский клуб ждет ответа от испанца.

Напомним, де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году. В завершившемся сезоне АПЛ он принял участие в 38 матчах, в семи встречах сохранил ворота команды в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard