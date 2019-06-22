Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао вошел в сферу интересов итальянского клуба. Футболист привлек внимание «Наполи».
Как сообщает источник, неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье. Поэтому клуб заинтересовался кандидатурой бразильского игрока.
Но Бекао не единственный, кого хочет подписать «Наполи». В планах итальянцев также есть Костас Манолас и Лука Пеллегрини.
Ранее была информация, что защитник близок к переходу в «Удинезе».
В прошедшем сезоне РПЛ бразильский футболист провел 28 матчей. За «армейцев» Бекао выступает на правах аренды. Напомним, он был арендован красно-синими у клуба «Баия».
Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com