Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»

Автор: Дарья Григорьева 0

Родриго Бекао

Защитник ЦСКА Родриго Бекао вошел в сферу интересов итальянского клуба. Футболист привлек внимание «Наполи». 

Как сообщает источник, неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье. Поэтому клуб заинтересовался кандидатурой бразильского игрока.

Но Бекао не единственный, кого хочет подписать «Наполи». В планах итальянцев также есть Костас Манолас и Лука Пеллегрини.

Ранее была информация, что защитник близок к переходу в «Удинезе».

В прошедшем сезоне РПЛ бразильский футболист провел 28 матчей. За «армейцев» Бекао выступает на правах аренды. Напомним, он был арендован красно-синими у клуба «Баия».

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Родриго Бекао

Родриго Бекао не договорился с ЦСКА по зарплате и близок к переходу в «Удинезе»

«Наполи» близок к приобретению Арнора Сигурдссона

Антонио Конте

Антонио Конте возглавил «Интер», Артем Дзюба и Федор Чалов признаны лучшими в РПЛ, Йоахим Лев был госпитализирован. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 