Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»

Защитник ЦСКА Родриго Бекао вошел в сферу интересов итальянского клуба. Футболист привлек внимание «Наполи».

Как сообщает источник, неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье. Поэтому клуб заинтересовался кандидатурой бразильского игрока.

Но Бекао не единственный, кого хочет подписать «Наполи». В планах итальянцев также есть Костас Манолас и Лука Пеллегрини.

Ранее была информация, что защитник близок к переходу в «Удинезе».

В прошедшем сезоне РПЛ бразильский футболист провел 28 матчей. За «армейцев» Бекао выступает на правах аренды. Напомним, он был арендован красно-синими у клуба «Баия».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com