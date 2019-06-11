Паулу Фонсека возглавил «Рому»

«Рома» объявила имя нового главного тренера команды. Им оказался португальский специалист Паулу Фонсека.
Сообщается, контракт римлян с новым тренером рассчитан на два сезона с опцией продления его на еще один.
«Рома» рада приветствовать Паулу Фонсека. Португальский специалист — молодой, амбициозный и смелый тренер с международным опытом, с менталитетом победителей. Он предпочитает атакующий футбол, который поразит наших болельщиков», — приводятся слова президента клуба Джими Паллотта.
Сам Фонсека заявил, что был рад получить эту должность. Он поблагодарил «волков» за предоставленную возможность поработать в Италии.
Напомним, последним клубом для португальца стал донецкий «Шахтер». Он три сезона работал в украинском клубе. С ним он выиграл трижды чемпионат страны и Кубок Украины.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Рома»