Паулу Фонсека возглавил «Рому»

«Рома» объявила имя нового главного тренера команды. Им оказался португальский специалист Паулу Фонсека.

Сообщается, контракт римлян с новым тренером рассчитан на два сезона с опцией продления его на еще один.

«Рома» рада приветствовать Паулу Фонсека. Португальский специалист — молодой, амбициозный и смелый тренер с международным опытом, с менталитетом победителей. Он предпочитает атакующий футбол, который поразит наших болельщиков», — приводятся слова президента клуба Джими Паллотта.

Сам Фонсека заявил, что был рад получить эту должность. Он поблагодарил «волков» за предоставленную возможность поработать в Италии.

Напомним, последним клубом для португальца стал донецкий «Шахтер». Он три сезона работал в украинском клубе. С ним он выиграл трижды чемпионат страны и Кубок Украины.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рома»