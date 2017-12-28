Стадион ЦСКА переименован в «ВЭБ Арену»

Автор: Лидия Дидык 0

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Стадион ЦСКА официально получил название «ВЭБ Арена». В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго», – сказал Бабаев.

Стадион может вместить одновременно 30 тысяч человек. Открытие арены состоялось в сентябре 2016-го.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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