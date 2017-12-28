Стадион ЦСКА переименован в «ВЭБ Арену»

Стадион ЦСКА официально получил название «ВЭБ Арена». В церемонии открытия установленной на верхушке башни вывески приняли участие член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Реализовать столь амбициозный проект в наше непростое время было бы крайне тяжело без поддержки. Считаю, что Москва получила интересный современный спортивный объект. У нас очень успешное сотрудничество с ВЭБ, надеюсь, оно будет продолжаться долго», – сказал Бабаев.

Стадион может вместить одновременно 30 тысяч человек. Открытие арены состоялось в сентябре 2016-го.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»