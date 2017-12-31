«Тосно» расторг контракты с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком

«Тосно» официально объявил о расторжении контракта со старшими тренерами. Ими стали Владимир Бесчастных и Владимир Щербак.

«Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении клуба.

Сегодня по соглашению сторон расторгнуты контракты со старшими тренерами #ФКТосно Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Вместе с ними мы стали участником РФПЛ и одержали ряд важных побед.

Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере!👏 pic.twitter.com/4kBPVkw3SB — ФК ТОСНО (@fctosno) December 31, 2017

Сообщается, что решение о расторжении контракта принято по соглашению сторон.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер «Тосно»