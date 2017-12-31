«Тосно» расторг контракты с Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком

Автор: Лидия Дидык 0

Тосно

«Тосно» официально объявил о расторжении контракта со старшими тренерами. Ими стали Владимир Бесчастных и Владимир Щербак.

«Благодарим тренеров за совместную работу и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что решение о расторжении контракта принято по соглашению сторон.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер «Тосно»

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