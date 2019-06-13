«Оренбург» покинули несколько футболистов

«Оренбург» покинули сразу несколько футболистов. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Из клуба ушли защитник Адессойе Ойеволе, полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин. Это связано с тем, что у игроков истекли сроки контрактов.

Кроме того за «Оренбург» больше не будет выступать защитник Дмитрий Андреев. Он завершил карьеру.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ команда под руководством Владимира Федотова заняла седьмое место и набрала 43 очка. «Оренбург» проводит сборы в Австрии.

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Оренбурга»