«Оренбург» покинули несколько футболистов

«Оренбург» покинули сразу несколько футболистов. Об этом сообщил официальный сайт команды.
Из клуба ушли защитник Адессойе Ойеволе, полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин. Это связано с тем, что у игроков истекли сроки контрактов.
Кроме того за «Оренбург» больше не будет выступать защитник Дмитрий Андреев. Он завершил карьеру.
Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ команда под руководством Владимира Федотова заняла седьмое место и набрала 43 очка. «Оренбург» проводит сборы в Австрии.
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Оренбурга»