«Оренбург» покинули несколько футболистов

Автор: Дарья Григорьева 0

Крылья Советов- Оренбург

«Оренбург» покинули сразу несколько футболистов. Об этом сообщил официальный сайт команды. 

Из клуба ушли защитник Адессойе Ойеволе, полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин. Это связано с тем, что у игроков истекли сроки контрактов.

Кроме того за «Оренбург» больше не будет выступать защитник Дмитрий Андреев. Он завершил карьеру.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ команда под руководством Владимира Федотова заняла седьмое место и набрала 43 очка. «Оренбург» проводит сборы в Австрии.

 Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 25-й тур. «Енисей» в Красноярске одолел «Оренбург»

Премьер-лига. 26-й тур. «Оренбург» сыграл вничью с «Арсеналом»

Премьер-лига. 28-й тур. «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 