Неймар намекнул на возвращение в «Барселону»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Neymar

Бразильский форвард Неймар может покинуть «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Возможно, он вернется в Каталонию.

На своей странице в Twitter нападающий выложил фотографию с лидером «Барселоны» Лионелем Месси и намекнул на возможное возвращение в испанскую примеру.

«Великие вещи случаются, когда мы вместе. Скоро вы все узнаете», – написал бразилец.

Напомним, Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года за 222 млн евро. По ходу этого сезона сообщалось, что он недоволен уровнем лиги 1 и хочет покинуть команду. Среди претендентов числятся «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». По другим сведениям, Неймар связался с руководством каталонского клуба и сообщил о желании вернуться.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Неймара

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