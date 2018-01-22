Девять игроков Саудовской Аравии за несколько часов перешли в испанские клубы

Сразу девять испанских команд объявили о переходах на правах аренды до конца сезона игроков из Саудовской Аравии, которые претендуют на попадание в состав национальной команды на ЧМ-2018. При этом о переходах новичков все клубы объявили практически одновременно.

Среди команд, арендовавших игроков: «Вильярреал» и его вторая команда, «Леганес» и его фарм-клуб, «Леванте», «Вальядолид», «Райо Вальекано», «Нумансия» и хихонский «Спортинг».

Desembarco saudí en el fútbol español: ¡nueve cesiones anunciadas a la vez!

Los clubes participan con @LaLiga en el acuerdo con @gsaksa y @saudiFF para potenciar el fútbol de su país https://t.co/fTWlxPv26y — MARCA (@marca) January 21, 2018

Осенью стало известно, что Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года. В рамках соглашения скауты испанских клубов ездили в Саудовскую Аравию, чтобы просмотреть игроков из списка, который составила местная федерация футбола.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии является соперником России по группе. 14 июня именно эти команды проведут матч-открытия мундиаля.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca