Девять игроков Саудовской Аравии за несколько часов перешли в испанские клубы

Автор: Лидия Дидык 0

Саудовская Аравия

Сразу девять испанских команд объявили о переходах на правах аренды до конца сезона игроков из Саудовской Аравии, которые претендуют на попадание в состав национальной команды на ЧМ-2018. При этом о переходах новичков все клубы объявили практически одновременно.

Среди команд, арендовавших игроков: «Вильярреал» и его вторая команда, «Леганес» и его фарм-клуб, «Леванте», «Вальядолид», «Райо Вальекано», «Нумансия» и хихонский «Спортинг».

Осенью стало известно, что Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года. В рамках соглашения скауты испанских клубов ездили в Саудовскую Аравию, чтобы просмотреть игроков из списка, который составила местная федерация футбола.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии является соперником России по группе. 14 июня именно эти команды проведут матч-открытия мундиаля.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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