Кепа Аррисабалага: «Я всецело уважаю Маурицио Сарри и его авторитет. Случилось недопонимание»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал свое поведение во время финала Кубка лиги с «Манчестер Сити». Испанец перед серией пенальти отказался уходить на замену и повздорил с тренером Маурицио Сарри.

«Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее.

Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча. У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей.

Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова.

Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет», – написал Кепа в твиттере.

Встреча закончилась победой «Манчестер Сити». В основное и дополнительное время команды не забили голов, а по серии пенальти команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 4:3.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Кепы Аррисабалаги