Олег Кононов: «Швейцарский футбол развивается динамично, шагает в ногу со временем»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал мнение о сопернике в квалификационном раунде Лиги Европы «Туне». Он поделился мыслями о предстоящей встрече.

«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника – сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола.

Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», — заявил российский специалист.

Напомним, после 2-го тура РПЛ красно-белые располагаются на третьем месте с четырьмя очками. В последнем туре московский клуб сыграл с «Ростовом» вничью (2:2).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»